Второй бой Руиса и Джошуа официально подтвердили

Управляющий директор Matchroom Sports Эдди Хирн подтвердил проведение второго поединка между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом-младшим. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, видеозапись которой доступна на YouTube-канале Sky Sports Boxing.

Хирн назвал предстоящее противостояние поединком года в тяжелом весе. Бой пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.

11 августа сообщалось, что Руис недоволен своим гонораром. По информации The Athletic, американца не устроила сумма в девять миллионов долларов.

О готовящемся поединке стало известно 9 августа. The Telegraph сообщил, что тяжеловесы поспорят за титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

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2 июня Руис нокаутировал Джошуа и лишил британца четырех титулов. Поражение стало первым для Джошуа в карьере. В активе британского тяжеловеса 22 победы. Руис записал на свой счет 33-ю победу при одном поражении.

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