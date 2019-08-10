Определены дата и место второго боя Руиса и Джошуа

Второй бой между американским боксером-тяжеловесом Энди Руисом-младшим и британцем Энтони Джошуа пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Telegraph.

Официально о поединке будет объявлено позднее. Победитель боя станет чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

В июне Руис заявил, что хотел бы провести второй поединок против Джошуа в США или Мексике. Он является первым чемпионом мира в тяжелом весе в истории спорта среди бойцов мексиканского происхождения

В ночь на 2 июня Руис отправил Джошуа в нокаут в поединке за четыре титула. Таким образом, британец утратил пояса по версиям WBO, IBF, WBA и Международной боксерской организации (IBO).

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Поражение от Руиса стало первым в карьере для Джошуа. До этого на его счету было 22 победы, 21 из которых — нокаутом. Руис одержал победы в 33 поединках и потерпел одно поражение.

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