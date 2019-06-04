Новый чемпион заговорил о втором бое против Джошуа

Американский боксер Энди Руис-младший выразил готовность провести второй поединок против британского тяжеловеса Энтони Джошуа. Его слова приводит Sky Sports.

Руис рассчитывает, что второй поединок удастся провести в Мексике. «Это важно, так как в Мексике никогда не было своего чемпиона в тяжелом весе», — подчеркнул 29-летний боксер. Родители Руиса — мексиканцы. Он стал первым тяжеловесом мексиканского происхождения, завоевавшим чемпионский титул. Профессиональную карьеру Руис также начинал на исторической родине.

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В ночь на 2 июня Руис отправил Джошуа в нокаут в поединке за четыре чемпионских пояса. Таким образом, британец расстался с титулами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Джошуа проиграл впервые в карьере. До этого на его счету было 22 победы, 21 из которых — нокаутом. Руис одержал победы в 33 поединках и потерпел одно поражение.

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