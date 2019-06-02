Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере

DAZN USA / YouTube

В сети появился обзор поединка между британским тяжеловесом Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом. Наиболее важные моменты боксерского вечера опубликованы в YouTube-канале DAZN USA.

Руис неоднократно отправлял Джошуа в нокдаун. В одном из таких эпизодов в седьмом раунде рефери остановил поединок и зафиксировал поражение британца техническим нокаутом. Джошуа потерял четыре чемпионских пояса и потерпел первое поражение в карьере.

До этого в его послужном списке было 22 победы, 21 из которых — нокаутом. Руис одержал победы в 33 поединках и потерпел одно поражение.

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