Чемпион мира Джошуа подерется с обозвавшим его фальшивкой американцем

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа в своем следующем поединке встретится с американцем Джарреллом Миллером. Об этом сам спортсмен рассказал Sky Sports.

Бой состоится 1 июня на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Джошуа впервые выйдет на ринг за пределами Великобритании. «Я уже жду возможности принять очередной вызов и подраться с отличным боксером и потрясающим болтуном», — сказал Джошуа. Он также пообещал провести захватывающий бой и не оставить Миллеру ни шанса.

В конце января американец раскритиковал британца, сравнив его с «фальшивым дерьмом». Также Миллер попросил Джошуа решить, будет ли он драться с ним. Боксер пообещал, что сядет на «чизбургерную диету» перед боем с британским тяжеловесом.

Джошуа — чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). В последний раз он выходил на ринг в сентябре 2018 года и нокаутировал россиянина Александра Поветкина. На счету британца 22 победы (21 из них — нокаутом) в 22 боях.

Миллер имеет в своем активе 23 победы, еще один бой с его участием завершился вничью.

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