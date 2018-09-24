Джошуа признал силу удара Поветкина

Непобедимый британский тяжеловес Энтони Джошуа оценил бой с россиянином Александром Поветкиным. Слова спортсмена передает Boxing Scene.

«Поветкин мог сделать мне больно. Он силен, у него тяжелые удары — обманывать не буду. К тому же он достаточно быстр для своего веса. Если бы он точно попал определенными ударами, у меня бы были серьезные проблемы», — считает Джошуа.

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Сразу после боя с россиянином Джошуа назвал его тяжелым соперником. Он также посетил раздевалку Поветкина, где пожелал 39-летнему боксеру удачи.

Бой между Джошуа и Поветкиным прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 22 сентября. Поединок закончился победой британца нокаутом в седьмом раунде. Таким образом, Джошуа защитил три титула по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

В своей профессиональной карьере Джошуа не знает поражений. Британец одержал 22 победы (21 из них — нокаутом).

Поражение от Джошуа стало для Поветкина вторым в карьере. Россиянин одержал 34 победы (24 — нокаутом).

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