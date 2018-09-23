Непобежденный британец Джошуа нокаутировал Поветкина

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа победил россиянина Александра Поветкина нокаутом в седьмом раунде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел вечером в субботу, 22 сентября, на лондонском стадионе «Уэмбли». Сначала Джошуа послал Поветкина в тяжелый нокдаун, после которого российский боксер сумел подняться. В следующей атаке британец отправил соперника в нокаут.

Таким образом, Джошуа защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Он провел 22 боя в карьере, в каждом из которых побеждал (в 21 случае — нокаутом).

Для Поветкина это поражение стало вторым в карьере, в нокауте он побывал впервые. Также он одержал 34 победы (24 — нокаутом).

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