Бой Поветкина с британцем рассудит британец

Поединок российского тяжеловеса Александра Поветкина и британца Энтони Джошуа будет судить английский рефери. Об этом сообщает Sky Sports.

«Это будет англичанин. Мы ищем именно английского рефери для боя, так как нам нужны только лучшие в мире», — заявил промоутер Эдди Хирн. По его словам, российская сторона не против такого решения.

Бой между Поветкиным и Джошуа состоится в Лондоне 22 сентября. Британский тяжеловес владеет чемпионскими поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA) (Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Россиянин является обязательным претендентом на титул WBA. В начале апреля этого года организация обязала Джошуа начать переговоры о бое с Поветкиным, в противном случае он мог лишиться пояса. Представители Джошуа настаивали на том, чтобы поединок состоялся в Великобритании.

38-летний Поветкин провел 35 боев, в которых одержал 34 победы (24 — нокаутом) и потерпел одно поражение. Джошуа не знает поражений: в активе британца 21 бой и 21 победа (20 нокаутом).

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