Британский боксер предпочел отказаться от титула вместо поединка в России

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Энтони Джошуа

Эдди Херн, промоутер чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, на каких условиях его клиент готов провести поединок с россиянином Александром Поветкиным. Его слова приводятся в эфире IFL TV.

«Джошуа готов встретиться с Поветкиным, но только в Великобритании, а не в России. Мы не будем драться там до тех пор, пока они не решат проблему с допинг-контролем. Если российская сторона будет вынуждать нас провести бой в России, то я не исключаю, что мы откажемся от одного из титулов», — заявил Херн.

12 апреля WBA обязала начать переговоры о бое между действующим чемпионом в тяжелом весе Джошуа и обязательным претендентом на титул Поветкиным. В ассоциации считают, что британец должен выполнять обязательства в соответствии с соглашением о ротации.

1 апреля Джошуа одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером и стал чемпионом мира. В его активе 21 победа и ни одного поражения.

В настоящий момент Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не восстановлено в правах. Российская сторона не признает факта существования функционировавшей в стране во время Олимпиады в Сочи государственной допинговой системы и отказалась выдавать пробы с Игр-2014, хранящиеся в Московской антидопинговой лаборатории. Деятельность российской организации была приостановлена в ноябре 2015 года по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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