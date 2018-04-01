Поветкину пообещали бой с непобежденным чемпионом в России

Промоутер российского боксера Александра Поветкина Андрей Рябинский сообщил, что ведет переговоры о проведении боя с британцем Энтони Джошуа в России. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Пока планируем, что осенью выйдем против Джошуа. Но контракт не подписан, окончательной договоренности нет, идут переговоры на эту тему. Может быть, этот бой будет в Великобритании, а может быть, и в России, но это будет осенью», — сказал Рябинский, отметив, что Поветкин испытывает меньшее давление, когда проводит поединки в других странах.

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По словам промоутера, бой с британцем Дэвидом Прайсом, который состоялся в ночь на 1 апреля, прошел под диктовку Поветкина, несмотря на нокдаун, в который соперник отправил его в третьем раунде. «Все было хорошо, Саша во всех раундах выглядел сильнее и контролировал все, за исключением этого крюка, которого не должно было быть. Это просто какой-то бред», — заметил Рябинский.

В итоге бой завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. В тот же вечер Джошуа одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером и стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

На счету Поветкина 34 победы (24 — нокаутом) и одно поражение. Джошуа выходил на ринг 21 раз, победив в каждом из поединков.

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