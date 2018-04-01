Британский боксер Джошуа победил Паркера и объединил чемпионские пояса

Британский боксер Энтони Джошуа одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером и стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Бой состоялся на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе и продлился все 12 раундов. Джошуа победил единогласным решением судей — 119:109, 118:110, 118:110.

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28-летний Джошуа остался непобежденным, одержав 21-ю победу в профессиональной карьере. При этом он впервые не смог завершить поединок досрочно. 26-летний Паркер потерпел первое поражение, в его активе значились 24 победы (18 — нокаутом).

В андеркарде боя Джошуа и Паркера дрался россиянин Александр Поветкин. 38-летний уроженец Курска нокаутировал британца Дэвида Прайса в пятом раунде. Поветкин сохранил статус обязательного претендента на титул суперчемпиона мира по версии WBA, которым владеет Джошуа.

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