Американский боксер признался в желании убить человека

Чемпион мира в тяжелом весе боксер Деонтей Уайлдер в эфире американской радиостанции рассказал о том, что в его послужном списке не хватает убийства. Об этом сообщает TMZ.

«Я хочу труп на своем счету. По-настоящему хочу», — сообщил 32-летний боксер в эфире программы «Клуб Завтрак». Кроме того, боксер отметил, что в случае, если он и вправду убьет человека на ринге, то переживать об этом будет лишь часть его личности.

«Деонтею будет не по себе, но мы на это подписались», — добавил он.

В 2016 году американец мог встретиться в ринге с российским тяжеловесом Александром Поветкиным. Бой не состоялся, так как в допинг-пробе россиянина нашли запрещенный Всемирным антидопинговым агентством мельдоний.

За свою профессиональную карьеру Уайлдер провел 40 боев и не проиграл ни в одном из них. На счету боксера 39 побед нокаутом. Боксер — действующий чемпион мира по версии WBC.

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