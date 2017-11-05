Боксер Уайлдер нокаутировал соперника в первом раунде и объявил войну Джошуа

Видео: @BoxingUncut /Twitter

Американский боксер Деонтей Уайлдер нокаутировал соотечественника Бермейна Стиверна в первом раунде боя за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Boxing Uncut.

Уайлдер дважды отправил соперника в нокдаун, а в конце первого раунда нанес серию ударов, усадив Стиверна на колени. Судья остановил поединок и, пытаясь отогнать Уайлдера, повис на его спине. После окончания поединка победитель бросил вызов чемпиону по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) Энтони Джошуа.

«Я ждал этого поединка очень долго. Я объявляю тебе войну. Ты принимаешь мой вызов?» — заявил Уайлдер.