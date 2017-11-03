Боксер Фьюри назвал себя толстой свиньей и потряс объемным животом

Непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри назвал себя толстой свиньей и потряс животом на встрече с соотечественником Дереком Чисорой. Видеозапись появилась на YouTube-канале iFL TV. Слова спортсмена приводит Sky Sports.

«Два года меня не было на ринге. Толстый, как свинья, волосатый, как животное, но такой же голодный, как лев. Выгляжу ли я на 40? Нет, мне 29. У меня еще много времени для бокса», — заявил Фьюри.

Спортсмен отметил, что стремится провести бой с британцем Энтони Джошуа, который является обладателем чемпионского пояса в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

Джошуа 29 октября защитил свои титулы, победив француза Карлоса Такама. Ранее он заявлял, что ведет переговоры о бое с британцем.

В последний раз 29-летний Фьюри выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда по очкам победил Владимира Кличко. Он не проиграл ни в одном из 25 боев.