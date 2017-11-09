Боксер Джошуа послал в спортзал растолстевшего экс-чемпиона мира

Британский боксер Энтони Джошуа дал совет экс-чемпиону мира Тайсону Фьюри. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

«Тайсон, сходи в спортзал, ты же чертовски жирный», — заявил Джошуа.

Также спортсмен прокомментировал вызов на бой от чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. «Я был удивлен, когда Уайлдер вызвал меня на бой, ведь до этого между нами не было никаких контактов или предложений. Но я должен принять вызов, чтобы приблизиться к мечте стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе», — отметил боец.

«Я никогда не был трусом. Вы не сможете меня напугать, но я заставлю себя уважать», — добавил Джошуа.

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3 ноября Фьюри назвал себя толстой свиньей и потряс животом на встрече с Дереком Чисорой. Спортсмен заявил, что стремится провести бой с Джошуа. 29-летний Фьюри не проиграл ни в одном из 25 боев. В активе 28-летнего Джошуа также 20 побед в 20 боях на профессиональном ринге (все — нокаутом).