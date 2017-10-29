Нокаут в подарок

Человек, который должен спасти тяжелый вес, вышел на боксерский ринг впервые после ярчайшей победы над Владимиром Кличко. На этот раз от массивных кулаков Энтони Джошуа пострадал француз камерунского происхождения Карлос Такам. Что произошло ночью на стадионе «Миллениум» в Кардиффе — рассказывает «Лента.ру».

Изначально с Джошуа должен был боксировать болгарский претендент Кубрат Пулев, но он отказался выходить на ринг из-за травмы плеча, полученной в одном из спаррингов за две недели до поединка. 36-летнему бойцу пришлось пожертвовать самым большим гонораром в жизни, но выходить на ринг неподготовленным он не захотел. «Это не чемпионат Софии, я бы не смог выиграть одной рукой. Гонорар был выше, чем я мог себе представить, но я дерусь не из-за денег. Для меня важно победить, а не просто выйти на титульный бой», — не без разочарования в голосе отметил Пулев.

Болгарина в срочном порядке заменил француз камерунского происхождения Карлос Такам — боец, ни в чем, как минимум, не уступающий Пулеву. С большой долей вероятности можно предположить, что бой с не умеющим качественно защищаться болгарином сложился бы для Джошуа значительно легче, чем с техничным и крайне неуступчивым Такамом. До боя с Энтони у Карлоса было 3 поражения при 35 победах (27 нокаутов).

Кубрат Пулев Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Поединок с Джошуа получился для 36-летнего Такама, возможно, лучшим в карьере, но для победы этого оказалось недостаточно. После разминочного первого раунда во втором началось реальное действо: вначале Джошуа получил по носу, и тот начал кровоточить. Это случилось в результате столкновения головами. Британец расстроился и разозлился одновременно: последние две минуты раунда он провел в атаке, но пробить плотную оборону Такама не смог. Честно говоря, француз явно нарушил правила, боднув соперника, но рефери оставил это без внимания.

В третьем раунде Джошуа не превзошел соперника. Такам отвечал на джебы оппонента силовыми ударами и даже разок попал в челюсти британца, заставив того отпрыгнуть. Хотя в количестве выброшенных ударов доминировал британец, что вполне могло заставить судей в Уэльсе отдать раунд ему.

В том, кто забрал четвертый, — сомнений быть не может. Джошуа включился на полную и начал осыпать соперника градом ударов. Трижды за раунд Энтони разразился комбинацией из четырех-пяти силовых панчей, и после третьей такой комбинации Такам оказался на настиле ринга. За 17 секунд до гонга короткий левый крюк британца прилетел точно в челюсть француза и заставил ноги того подкоситься. Такам моментально поднялся, но нокдаун был очевидным. Через несколько секунд после возобновления боя прозвучал гонг, но Джошуа настолько увлекся, что нанес после него еще удара три. За это с него вполне могли бы снять очко, но только не на родине.

Энтони Джошуа (слева) и Карлом Такам Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Подумалось, что минуты и даже секунды Такама на ринге сочтены, но камерунец оказался значительно крепче, чем кто-то мог подумать. Несмотря на рассечение и залитое кровью лицо, он не только не ломался под тяжелыми ударами Джошуа, но и сам отвечал не менее остро. Крови было так много, что судья решил показать Такама врачу, однако тот разрешил чернокожему бойцу продолжать.

Шестой раунд получился, возможно, самым односторонним в бою. Джошуа подавил соперника своей мощью и тяжестью ударов. Такам держался не менее мужественно, чем раньше, но крайне мало отвечал. В седьмом раунде он, вопреки ожиданиям, снова активизировался. Контратаки француза вернули былую остроту. Британец было настолько поверил в себя, что начал в стиле хулигана на улице с выпяченной грудью и опущенными руками надвигаться на француза и был наказан. Такам несколько раз осадил британца точными попаданиям по корпусу и голове.

Были у Такама свои моменты и в восьмом раунде. Несмотря на явное преимущество Джошуа, француз однажды достал британца точным ударом по печени. Видимо, к 28 годам Энтони выпил недостаточное количество алкоголя, чтобы от такого удара ощутить страшную боль и опуститься на колено.

Девятый и десятый раунд мало чем отличались от предыдущих: стойкое позиционное преимущество Энтони никуда не делось, но и Такам продолжал искать счастья в атаке. Камерунский француз провел девятый раунд даже активнее, чем предыдущие, начал рисковать, но потрясти гигантского соперника не сумел. В середине десятого отрезка рефери принял очень неоднозначное решение: Джошуа провел серию комбинаций, немного потряс соперника, и в этот момент бой был остановлен. Такам не был в нокдауне. Он действительно пропустил несколько тяжелых ударов, но не опускал рук и не выглядел как боксер, не готовый продолжать. Впрочем, бой он проигрывал по очкам вчистую, и вряд ли бы это изменилось за оставшиеся несколько минут поединка. Возможно, судья решил подарить Энтони еще один нокаут и не портить ему послужной список.

Энтони Джошуа Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Так или иначе, Джошуа одержал 20-ю досрочную победу в 20 боях и защитил чемпионские титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). Он провел бой на своем среднем уровне, не показав ничего экстраординарного. 36-летний Такам же вновь проиграл в большом бою. В 2014-м он был нокаутирован Александром Поветкиным, несмотря на то, что взял первую половину боя. В 2016-м француз уступил по очкам новозеландцу Джозефу Паркеру в абсолютно равном бою. Сейчас он, вполне возможно, упустил последний шанс стать чемпионом мира.

Джошуа же побил еще одного крепкого претендента и сделал очевидным то, о чем давно говорили специалисты: единственный конкурентный бой после Кличко британцу может дать, пожалуй, лишь Деонтей Уайлдер. Американец владеет титулом чемпиона мира с 2015 года и давно заявляет о намерении встретиться с Энтони, но пока дальше разговоров дело не доходит. На днях промоутер британца Эдди Хирн подтвердил, что заинтересован в организации такого боя, но не готов платить Уайлдеру гонорар в 7 миллионов долларов.

Сам Джошуа также заявил о желании подраться с Уайлдером. «Конечно, это должно случиться. У меня есть обязательные защиты и я не могу просто так выбирать соперника. Я должен сражаться с претендентами, но как только я справлюсь с этим, я готов к бою с любым оппонентом, в том числе и с Уайлдером. Все видят, как сложно завоевываются пояса, и я не собираюсь никому их отдавать», — приводит слова Джошуа BoxingScene.

Если бой между двумя двухметровыми нокаутерами состоится, это будет даже круче, чем Кличко — Джошуа. По словам Хирна, объединением титулов Энтони займется в 2018 году. Если это так, то следующий год для тяжелого веса должен стать сезоном триумфального возвращения. Особенно с учетом того, что тогда же состоится финал Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом дивизионе.