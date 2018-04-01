Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут

Российский боксер Александр Поветкин одержал победу над британцем Дэвидом Прайсом и защитил чемпионские титулы WBA Inter-Continental и WBO International в супертяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок состоялся в Кардиффе и завершился в пятом раунде. Поветкин владел преимуществом на всем протяжении боя. В третьем раунде соперники поочередно отправили друг друга в нокдаун. В пятом раунде россиянин нокаутировал 203-сантиметрового Прайса.

Поветкин одержал 34-ю победу в карьере (24-ю — нокаутом). Единственное поражение россиянин потерпел от украинца Владимира Кличко. Прайс проиграл пятый бой в карьере. В активе британца 22 победы (18 — нокаутом).

38-летний Поветкин — обязательный претендент на титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который принадлежит другому британцу Энтони Джошуа.

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