Украинцы помогут Поветкину

Три украинских боксера помогут российскому супертяжеловесу Александру Поветкину подготовиться к бою против британца Дэвида Прайса. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте World Of Boxing Promotions.
По информации «Мира бокса», спарринг-партнерами россиянина станут 26-летний Иван Ткаченко, 24-летний Александр Захожий и Александр Нестеренко.
Последний раз Поветкин выходил на ринг 15 декабря, когда победил немца Кристиана Хаммера единогласным решением судей, став претендентом на титулы Паркера (по версии Всемирной боксерской организации (WBO)) и Джошуа (по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA)).
В активе 38-летнего Поветкина 33 победы (23 — нокаутом) при единственном поражении. 34-летний Прайс провел 26 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 22 победы (18 — нокаутом).
Бой между Поветкиным и Прайсом состоится 31 марта в городе Кардифф. После него пройдет чемпионской поединок между другим британцем Энтони Джошуа и новозеландцем Джозефом Паркером.