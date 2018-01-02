Поветкин возглавил рейтинг тяжеловесов

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин возглавил рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщается на сайте организации.

В предыдущей версии рейтинга Поветкин занимал второе место. Чемпионом по версии WBA был британец Энтони Джошуа. Поветкин 15 декабря победил немца Кристиана Хаммера единогласным решением судей. Бой прошел в Екатеринбурге. По итогам поединка 38-летний спортсмен завоевал титулы WBO International и WBA Intercontinental.

Поветкин получил право на чемпионские бои с новозеландцем Джозефом Паркером (по версии WBO) и Энтони Джошуа (WBA).

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Всемирный боксерский совет (WBC) в ноябре снял с Поветкина обвинения в употреблении допинга. С 5 декабря боксер может официально проводить бои под эгидой WBC. На счету Поветкина 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение в 34 поединках.

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