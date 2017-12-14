Поветкину предрекли поражение без помощи допинга

Немецкий боксер-тяжеловес Кристиан Хаммер заявил, что россиянин Александр Поветкин без помощи допинга не имеет шансов на победу в бою с ним. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает «Р-Спорт».

По словам спортсмена, он провел хорошую подготовку и чувствует себя уверенным в победе. «Все знают, кто такой Поветкин, это легенда, но я чувствую, что сейчас мое время, а его время закончено. Если он сейчас не употреблял допинг, то у него нет шансов», — отметил боксер.

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Хаммер также вспомнил о бывших соперниках и оценил их силу: «Я дрался везде, для меня никогда не было проблемой приехать на площадку оппонента. Например, я дрался с Тайсоном Фьюри, Дэвидом Прайсом».

8 ноября Всемирный боксерский совет (WBC) снял с Поветкина обвинения в употреблении допинга. С 5 декабря боксер может официально проводить бои под эгидой WBC, а с января его вернут в официальный рейтинг.

В декабре 2016 года перед боем с канадцем Бермейном Стиверном в допинг-пробе Поветкина обнаружили остарин (вещество, потенциально оказывающее эффекты, схожие с эффектами стероидов). Поединок отменили, а россиянина исключили из рейтингов ведущих боксерских организаций.

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