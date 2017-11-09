Промоутер Поветкина пожаловался на враждебные к русским суды США

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы российского боксера Александра Поветкина, пожаловался на необъективность судов в США по отношению к русским. Его слова приводит RT.

«США — крайне неудачное место для судебных тяжб. Уровень субъективности в отношении русских заставляет задуматься. Русские виноваты во всем, чистая пропаганда, вся история про участие нашей страны в выборах (Вашингтон утверждает, что Москва влияла на выборы президента США в 2016-м — прим. «Ленты.ру»), это просто феерия. Я никогда не высказывался негативно в адрес США, я часто там бываю, у меня много друзей в Америке, там прекрасные люди, улыбаются, но судиться там все же не стоит», — рассказал промоутер.

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Рябинский 8 ноября объявил, что Всемирный боксерский совет (WBC) снял с Поветкина обвинения в употреблении допинга. С 6 декабря боксер сможет официально проводить бои под эгидой WBC, а с января его вернут в официальный рейтинг.

WBC оставалась последней боксерской организацией, не признавшей «чистоту» россиянина. В декабре 2016 года перед боем с канадцем Бермейном Стиверном в допинг-пробе Поветкина обнаружили остарин (вещество, потенциально оказывающее эффекты, схожие с эффектами стероидов). Поединок отменили, боксера исключили из рейтингов ведущих боксерских организаций. Летом команде спортсмена удалось добиться реабилитации во Всемирной боксерской ассоциации, Всемирной боксерской организации и Международной боксерской федерации.

В феврале суд Нью-Йорка постановил, что Поветкин принимал мельдоний после того, как вещество внесли в список запрещенных препаратов. Мельдоний обнаружили в крови спортсмена перед поединком за чемпионский титул WBC с американцем Деонтеем Уайлдером, который должен был пройти в мае 2016 года.