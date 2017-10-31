Объявлен следующий соперник Поветкина

Российский боксер Александр Поветкин проведет следующий поединок с румынским спортсменом Кристианом Хаммером 15 декабря в Екатеринбурге. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексея Титова.

«Хаммер подписал контракт на бой», — сказал Титов. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), принадлежащий новозеландцу Джозефу Паркеру.

В июле Поветкин по решению судей победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул WBO и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Победа стала 32-й в карьере россиянина, 23 из них он одержал нокаутом и потерпел 1 поражение. На счету Хаммера 22 победы, из них 12 нокаутом, и 4 поражения.

В июле 38-летний Поветкин был возвращен в рейтинги WBA, WBO и IBF. В декабре 2016 года перед боем с канадцем Бермейном Стиверном в пробе российского спортсмена обнаружили анаболический стероид остарин. Поединок отменили, и Поветкин был исключен из ведущих боксерских организаций.