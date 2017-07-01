Поветкин победил украинца Руденко

Российский боксер Александр Поветкин победил украинца Андрея Руденко по решению судей в бою за титул интернационального чемпиона по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок состоялся в субботу, 1 июля, в Москве. В первом раунде Руденко получил травму шеи. После продолжительной паузы бой был продолжен. На протяжении всего поединка Поветкин действовал с преимуществом. В результате судьи отдали ему победу (120:109, 120:108, 120:108).

27 июня WBA и WBO официально оправдали Поветкина после допинг-скандала и вернули его в рейтинги. Также он был исключен из рейтинга IBF. В декабре 2016 года перед боем с канадцем Бермейном Стиверном в пробе россиянина обнаружили анаболический стероид остарин.

Победа над Руденко стала для Поветкина 32-й. 23 из них он одержал нокаутом, при этом потерпел одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и два поражения.