Спорт
 

WBA и WBO оправдали Поветкина после допинг-скандала

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Александр Поветкин
Александр Поветкин

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO) официально оправдали россиянина Александра Поветкина после допинг-скандала и вернули его в рейтинги. Об этом ТАСС рассказал глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«Поветкин будет боксировать в ближайшие годы стопроцентно. Всемирный боксерский совет (WBC) начинает прислушиваться к нашей аргументации, мне кажется, что они примут какие-то меры, но сроков никаких нет. В WBA и WBO Поветкин восстановлен, в бою против Андрея Руденко на кону будут стоять интернациональные титулы этих организаций», — заявил Рябинский.

Поединок Поветкина и украинца Руденко пройдет в Москве 1 июля.

WBC и IBF исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в список лучших боксеров по версии организации после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного препарата остарина. WBA официально не реагировала на ситуацию, но Поветкин отсутствовал в рейтинге ассоциации.

Положительная проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание временного чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном, который в итоге был отменен.

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