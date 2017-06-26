Спорт
 

Поветкин благословил Емельяненко на продолжение карьеры

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Александр Поветкин
Александр Поветкин

Российский боксер Александр Поветкин выразил мнение, что бойцу смешанного стиля (ММА) Федору Емельяненко следует продолжить спортивную карьеру. Его слова в понедельник, 26 июня, приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Считаю, что Федя — настоящий боец, за всю карьеру он это доказал. На самом деле они друг другу попали, восстановился тот быстрее. Федор может спокойно и дальше продолжать карьеру. Но это его решение, он должен сам выбрать», — заявил Поветкин.

1 июля Поветкин проведет в Москве бой с украинцем Андреем Руденко. Поединок пройдет за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO International и WBA International. Россиянин исключен из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC) за употребление допинга.

В ночь на 25 июня американец Мэтт Митрион нокаутировал Емельяненко в первом раунде поединка, проходившего под эгидой организации Bellator. Россиянин заявил о желании провести реванш. Боец ММА Андрей Власов в интервью kp.ru выразил мнение, что повторный поединок возможен: «Если бой будет интересен для каждой из сторон, то они его организуют. Но все равно, чаще практикуется, что реванш проводят не следующим боем, а через несколько боев».

В активе Поветкина 30 побед (22 нокаутом) при одном поражении на профессиональном ринге. Емельяненко потерпел пятое поражение в карьере. При этом он выиграл 36 боев (11 нокаутом). Еще один поединок признан несостоявшимся.

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