IBF реабилитировала Поветкина

Международная боксерская федерация (IBF) вернула россиянина Александра Поветкина в свой рейтинг. Об этом в четверг, 6 июля, сообщается на сайте организации.

В июльской версии списка лучших боксеров 37-летний Поветкин занял 13-е место. Чемпионом мира в тяжелом весе является британец Энтони Джошуа.

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1 июля Поветкин победил украинца Андрея Руденко в бою за титулы чемпиона WBO International и WBA Inter-Continental. В конце июня обе организации также вернули россиянина в рейтинг. Промоутер Поветкина Андрей Рябинский объяснил, что WBO и WBA прислушались к его аргументам. Изначально Рябинский заявлял о невиновности спортсмена.

Санкции к Поветкину применили в декабре 2016 года. В его допинг-пробе перед боем с канадцем Бермейном Стиверном обнаружили анаболический стероид остарин. Поединок отменили, россиянин был исключен из рейтингов ведущих боксерских организаций.