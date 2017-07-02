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Надавал по шее

Александр Поветкин победил украинца Андрея Руденко

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Андрей Руденко и Александр Поветкин
Андрей Руденко и Александр Поветкин
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Не без приключений завершился очередной бой россиянина Александа Поветкина. Его соперник, украинец Андрей Руденко, вполне мог получить технический нокаут уже в первом раунде из-за случайного повреждения шеи. Боксер все же сумел вернуться на ринг и продержаться все 12 раундов. Судьи, впрочем, единогласно отдали победу Русскому Витязю.

Только вперед

С первых секунд поединка Поветкин буквально бросился из своего угла на соперника, продемонстрировав явное преимущество в скорости, и нанес пару точных ударов. На этом бой мог закончиться.

Из первого клинча Руденко вышел, держась за шею. Вокруг него засуетились врачи. Поветкин наблюдал за этим с безучастным видом. Должно быть, в тот момент он вспоминал об отмене поединков с Деонтеем Уайлдером и Бермейном Стиверном, допинг-скандале, исключении из рейтингов всех престижных организаций. Индульгенция от WBA и WBO была выдана россиянину за несколько дней до боя с Руденко.

Болельщики уже посвистывали в адрес украинца, заподозрив симуляцию. Но, похоже, ему действительно было больно. Стараниями свой команды татуированный боксер все же вернулся на ринг.

Все 12 раундов Поветкин непрерывно атаковал. Русский Витязь явно был первым номером, Руденко действовал на контратаках, в самые напряженные моменты переводя бой в клинч.

Россиянин работал красиво и эффективно, используя фирменные комбинации ударов. Если с первым хуком сопернику удавалось справиться, в него сразу прилетал второй, не менее увесистый. Можно только восхититься стойкостью Руденко, пропустившего в этом бою очень много ударов и в голову, и в корпус.

Впрочем, он и сам был не прочь зацепить Поветкина. Особенно ему удался пятый раунд, лучший для него. Но тревожиться за Александра не пришлось: потом он только наращивал свое преимущество, несмотря на накапливающуюся усталость.

В заключительном раунде Руденко просто повезло. Витязь осыпал его ударами, тот судорожно отбивался и все же дотерпел до гонга. Судей это не впечатлило. Арбитр в ринге поднял руку Поветкина, счет — 120:109, 120:108, 120:108. Безоговорочная победа, хоть и не такая быстрая, как хотел сам россиянин.

Выход в свет

Победа над Руденко стала для Поветкина 32-й, 23 — нокаутом. Одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и два поражения. Русский Витязь после поединка заявил, что слишком хотел закончить поединок досрочно, поэтому иногда действовал чересчур быстро и даже сумбурно.

Поветкин не учел одного факта: Руденко — крайне стойкий боксер, за всю свою карьеру он ни разу не побывал даже в нокдауне. Оба поражения — по решению судей. Крепким назвал своего соперника и сам россиянин.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку, она очень важна для меня. Андрей крепкий парень, у него большое сердце, и я знал, что просто так он не сдастся. Что-то не получалось, где-то застаивался. Будем исправлять ошибки и идти дальше. Будем становиться сильнее, этот бой был очень важен для меня», — сказал Поветкин после боя.

В поединке между русским и украинцем никуда не уйти от политической подоплеки. Андрей Рябинский, сделавший все, чтобы восстановить репутацию Поветкина после допинг-скандала, опасался провокаций. «Например, люди не встанут при исполнении украинского гимна или что-то еще. Но все было хорошо. Хочу сказать, что сам Андрей Руденко — очень приятный человек. У нас хорошие отношения, и мне меньше всего хотелось сделать из боя политический водевиль. Все прошло с взаимным уважением и на хорошем уровне», — рассказал промоутер.

Действительно, за весь поединок с трибун не доносилось ничего более криминального, чем традиционное «Русские, вперед!». Болельщики с радостью реагировали на каждое удачное действие Поветкина, выдыхали, когда Руденко отвечал. Победа россиянина — важное событие как для болельщиков, так и для боксера.

«Это не лучший бой Александра, но я очень надеюсь, что с этим поединком Александр забудет все свои неприятности, нагнетания, давление со стороны антидопинговых комиссий. Я хочу, чтобы с этим поединком все закончилось, победив сейчас, Александр получил бы возможность в ближайшем будущем боксировать за титул чемпиона мира», — заявил российский боксер Григорий Дрозд.

Поветкин продемонстрировал большое желание боксировать, а стремлением нокаутировать соперника доказал, что способен вернуться в борьбу за более значимые титулы, например, чемпиона мира. Будущее боксера, по словам Рябинского, пока неизвестно. Но можно с уверенностью сказать, что новый интернациональный чемпион по версиям WBA и WBO будет ставить перед собой куда более амбициозные задачи.

Евгений Бакин

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