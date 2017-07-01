«Опасений, что опять найдут допинг, не было»

Александр Поветкин возвращается на ринг после полугодичного перерыва. Перед субботним поединком с украинцем Андреем Руденко один из самых популярных российских боксеров дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Ленты.ру», рассказав о сопернике и о многом другом.

Что вы знаете о вашем сопернике, украинце Андрее Руденко?

Андрей — очень непростой боксер, умный. Он думает на ринге, а не просто лезет рубиться. Я с ним спарринговал три года назад, но с тех пор много времени прошло, да я уже и плохо помню те тренировки. Главное, что сейчас я нахожусь в хорошей форме после двух тренировочных сборов и готов показывать все, на что способен.

Вы общались с Руденко после тех спаррингов в 2014 году?

У нас с Андреем хорошие, приятельские отношения. Не могу сказать, что друзья, но когда видимся — общаемся. Специально не созваниваемся.

Есть ли у вас друзья среди боксеров?

Да. Это Денис Лебедев, Григорий Дрозд, Эдик Трояновский. А не из России… Ну, смотря что понимать под словом «друзья». Я со всеми хорошо общаюсь, Рой Джонс приезжал, мы отлично время провели, тоже самое могу сказать и про Эвандера Холифилда. Я их очень уважаю.

Кстати, о Рое Джонсе. Как вы отнеслись к выдаче ему российского паспорта?

Если честно, никак к этому не отнесся. Можно даже сказать, что мне все равно.

Перед боем с Руденко вы проходили множество допинг-тестов. Не было ли опасений, что снова за сутки до поединка что-нибудь обнаружится?

Таких опасений не было! Сейчас мы работаем с лабораторией, которая находится в Швейцарии, а раньше — с американской. От европейцев подставы не ожидаю, а там в Лос-Анджелесе непонятная лаборатория какая-то.

Андрей Руденко Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Вы разобрались, как к вам в допинг-пробу попал остарин?

Это очень странная история. Я вообще не уверен, что у меня он был в пробе. Во-первых, специалисты, с которыми я общался, говорят, что он может держаться в организме год. Во-вторых, как это так получилось, что у меня все пробы были чистые, затем неожиданно нашелся остарин, а потом, после боя с Дюопа, проба вновь чистая? Я этого не понимаю.

По мельдонию вас, как известно, оправдали. А на какой стадии находится дело с остарином?

Это — вопрос скорее не ко мне, а к Андрею Михайловичу. Я только одно знаю: справедливость восторжествует. Я знаю, что я прав и не принимал ничего запрещенного. На суде по мельдонию мы доказали свою невиновность, наши юристы поймали американцев на лжи и в пух и прах разбили все их доводы. Так будет и на этот раз.

Смотрели футбол? Как вам выступление сборной России на Кубке конфедераций?

Шикарно играли! Нет, я серьезно. Ребята старались, делали все, что могли. Слышу, как люди злятся, дескать, снова проиграли. А чего вы ждали?! Считаю, результат закономерный. Начали хорошо, обыграли Новую Зеландию, я даже подумал, что сумеют выйти из группы, но все-таки соперники были сильнее, Португалия и Мексика — классные команды.

Александр Поветкин Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ваше мнение по поводу боя Ковалев — Уорд?

Я считаю, что судья неправильно остановил бой, преждевременно. При этом надо сказать, что и Сергей подрасслабился немного. Он выглядел хуже, чем в первом бою. Наверное, почувствовал себя слишком уверенно, где-то недотренировался. Уорд был лучше готов к бою, был более сконцентрирован.

Как вам бой Кличко — Джошуа?

Классный бой! Владимир — сильный, хороший боец, он был в отличной форме в бою с Джошуа, послал его в нокдаун, был близок к победе, но не добил. А англичанин меня удивил, в хорошем смысле. Не каждый способен подняться после нокдауна от Кличко и разобраться с ним в итоге. Джошуа мне очень интересен как соперник, я бы с радостью с ним встретился на ринге.

А от реванша с Кличко не отказались бы, или это — пройденный этап?

Не пройденный, конечно. Если Владимир продолжит карьеру, с радостью с ним бы снова встретился.

Федор Емельяненко недавно проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону. Стоит ли ему продолжать карьеру после такого?

Считаю, что Федя — настоящий боец, за всю карьеру он это доказал. На самом деле они друг другу попали, восстановился тот быстрее. Федор может спокойно и дальше продолжать карьеру. Но это его решение, он должен сам выбрать.