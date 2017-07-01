Спорт
 
Последние новости
Москвичей предупредили о скорой грозе и сильном ветре
Двух детей госпитализировали на вертолете после ДТП в Москве  
Постановление об отмене госрегулирования цен на еду на Украине вступило в силу
Жителя Саранска заподозрили в убийстве трех человек
Арестован предполагаемый убийца итальянского фоторепортера в Донбассе
Президент ФИФА оценил Кубок конфедераций в России
Невеста Месси вышла замуж в платье Rosa Clara
Популярные новости
Президент ФИФА оценил Кубок конфедераций в России
СМИ узнали об аресте пятерых офицеров ФСБ
Невеста Месси вышла замуж в платье Rosa Clara
Марадона назвал Путина своим кумиром
Арестован предполагаемый убийца итальянского фоторепортера в Донбассе
Месси женился
В американском штате Невада разрешили продавать марихуану в рекреационных целях

«Опасений, что опять найдут допинг, не было»

Александр Поветкин — о бое с украинцем Руденко, футбольной сборной и допинге

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Поветкин и Андрей Руденко
Александр Поветкин и Андрей Руденко
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Александр Поветкин возвращается на ринг после полугодичного перерыва. Перед субботним поединком с украинцем Андреем Руденко один из самых популярных российских боксеров дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Ленты.ру», рассказав о сопернике и о многом другом.

Что вы знаете о вашем сопернике, украинце Андрее Руденко?

Андрей — очень непростой боксер, умный. Он думает на ринге, а не просто лезет рубиться. Я с ним спарринговал три года назад, но с тех пор много времени прошло, да я уже и плохо помню те тренировки. Главное, что сейчас я нахожусь в хорошей форме после двух тренировочных сборов и готов показывать все, на что способен.

Вы общались с Руденко после тех спаррингов в 2014 году?

У нас с Андреем хорошие, приятельские отношения. Не могу сказать, что друзья, но когда видимся — общаемся. Специально не созваниваемся.

Есть ли у вас друзья среди боксеров?

Да. Это Денис Лебедев, Григорий Дрозд, Эдик Трояновский. А не из России… Ну, смотря что понимать под словом «друзья». Я со всеми хорошо общаюсь, Рой Джонс приезжал, мы отлично время провели, тоже самое могу сказать и про Эвандера Холифилда. Я их очень уважаю.

Кстати, о Рое Джонсе. Как вы отнеслись к выдаче ему российского паспорта?

Если честно, никак к этому не отнесся. Можно даже сказать, что мне все равно.

Перед боем с Руденко вы проходили множество допинг-тестов. Не было ли опасений, что снова за сутки до поединка что-нибудь обнаружится?

Таких опасений не было! Сейчас мы работаем с лабораторией, которая находится в Швейцарии, а раньше — с американской. От европейцев подставы не ожидаю, а там в Лос-Анджелесе непонятная лаборатория какая-то.

Вы разобрались, как к вам в допинг-пробу попал остарин?

Это очень странная история. Я вообще не уверен, что у меня он был в пробе. Во-первых, специалисты, с которыми я общался, говорят, что он может держаться в организме год. Во-вторых, как это так получилось, что у меня все пробы были чистые, затем неожиданно нашелся остарин, а потом, после боя с Дюопа, проба вновь чистая? Я этого не понимаю.

По мельдонию вас, как известно, оправдали. А на какой стадии находится дело с остарином?

Это — вопрос скорее не ко мне, а к Андрею Михайловичу. Я только одно знаю: справедливость восторжествует. Я знаю, что я прав и не принимал ничего запрещенного. На суде по мельдонию мы доказали свою невиновность, наши юристы поймали американцев на лжи и в пух и прах разбили все их доводы. Так будет и на этот раз.

Смотрели футбол? Как вам выступление сборной России на Кубке конфедераций?

Шикарно играли! Нет, я серьезно. Ребята старались, делали все, что могли. Слышу, как люди злятся, дескать, снова проиграли. А чего вы ждали?! Считаю, результат закономерный. Начали хорошо, обыграли Новую Зеландию, я даже подумал, что сумеют выйти из группы, но все-таки соперники были сильнее, Португалия и Мексика — классные команды.

Ваше мнение по поводу боя Ковалев — Уорд?

Я считаю, что судья неправильно остановил бой, преждевременно. При этом надо сказать, что и Сергей подрасслабился немного. Он выглядел хуже, чем в первом бою. Наверное, почувствовал себя слишком уверенно, где-то недотренировался. Уорд был лучше готов к бою, был более сконцентрирован.

Как вам бой Кличко — Джошуа?

Классный бой! Владимир — сильный, хороший боец, он был в отличной форме в бою с Джошуа, послал его в нокдаун, был близок к победе, но не добил. А англичанин меня удивил, в хорошем смысле. Не каждый способен подняться после нокдауна от Кличко и разобраться с ним в итоге. Джошуа мне очень интересен как соперник, я бы с радостью с ним встретился на ринге.

А от реванша с Кличко не отказались бы, или это — пройденный этап?

Не пройденный, конечно. Если Владимир продолжит карьеру, с радостью с ним бы снова встретился.

Федор Емельяненко недавно проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону. Стоит ли ему продолжать карьеру после такого?

Считаю, что Федя — настоящий боец, за всю карьеру он это доказал. На самом деле они друг другу попали, восстановился тот быстрее. Федор может спокойно и дальше продолжать карьеру. Но это его решение, он должен сам выбрать.

Беседовал Михаил Потапов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт10:3030 июня
Оскар Писториус

Не с руки

Как спортсмены с физическими ограничениями соревнуются со здоровыми атлетами
13:40Сегодня

Узбекистан выиграл девять золотых медалей в первый день чемпионата Азии по самбо

12:18Сегодня

Президент ФИФА оценил Кубок конфедераций в России

07:3430 июня

Шотландский клуб представил новую форму с помощью обнаженной модели

Спорт22:1424 июня

«Ну что мне, пойти повеситься?»

Как футболисты и болельщики отреагировали на вылет России из Кубка конфедераций
11:26Сегодня

Марадона назвал Путина своим кумиром

10:12Сегодня

Месси женился

00:0125 июня

Черчесов записал обращение к болельщикам сборной России

Спорт14:2829 июня
Клаудио Браво

Браво, коллеги!

Клаудио Браво и другие герои серий пенальти
08:30Сегодня

Мутко рассказал об ожиданиях от финала Кубка Конфедераций

00:23Сегодня

Семья погибшего в аварии с участием Винус Уильямс подала на теннисистку в суд

22:5524 июня

Акинфеев заявил о готовности к критике после ошибки в матче с мексиканцами

Россия
Родила — убила
Почему матери лишают жизни новорожденных детей
Более 12 тысяч человек остались без света из-за грозы
Есть такая профессия — долги выбивать
Спецкор «Ленты.ру» наблюдал за работой московских коллекторов
Часть задержанных в московских аэропортах самолетов вылетела в пункты назначения
Москвичей предупредили о скорой грозе и сильном ветре
Слуцкий констатировал превращение ПАСЕ в площадку для антидемократов и русофобов
Число пострадавших от московской бури выросло до 16
Все материалы
Мир
Большой венесуэльский секрет
Несмотря на массовые протесты в стране, президент Мадуро остается у власти
Останки Карлоса КастаньоРоман с кокаином
В Колумбии ультраправые наркокартели невероятно жестоко расправляются с леваками
Часть изображения была размыта, чтобы не нарушать законодательство Российской ФедерацииДжихад с пеленок
Мир не знает, что делать с детьми, воспитанными «Исламским государством»
Арестован предполагаемый убийца итальянского фоторепортера в Донбассе
Охранник спас Трампа от падающей лампы
Цена ошибки
Неправильно понятая депеша стала причиной начала Корейской войны
Дональд ТрампНесвобода вместо свободы
Что стоит за новым охлаждением отношений США и Кубы
Все материалы
Бывший СССР
Не опять, а мова
Повторит ли Белоруссия путь Украины, запрещая русский язык
Украинский суд арестовал на 15 суток заблудившихся российских пограничников
Лукашенко посоветовал Путину отвернуться от западного скота
СБУ задержала контролировавшего копателей янтаря вора в законе Папуна
Бывшего замглавы администрации Назарбаева осудили на пять лет
На Украине допустили полный запрет въезда россиян
В Киеве заявили о задержании потерявшихся российских пограничников с лодкой
Все материалы
Финансы
Великая газовая революция
Как энергетическая реформа Трампа ударит по позициям России
МРОТ для россиян вырос на 300 рублей
Постановление об отмене госрегулирования цен на еду на Украине вступило в силу
Кудрин счел слишком жестким сокращение бюджетных расходов России
Куриные яйца в США подешевели до минимума за 10 лет
Уоррен Баффет станет крупнейшим акционером Bank of America
Украина увеличит импорт угля из России на 20 процентов
Все материалы
Бизнес
Как сговорились
ФАС концентрируется на рынке цифровых устройств
Брак во время чумы
Об особенностях личной и общественной жизни предпринимателей
Граната под подушкой
Скандальные разоблачения производителей машин и автокомпонентов
«Газпром» исключил доступ в «Силу Сибири» для независимых производителей
«Нафтогаз» сообщил о предложении суда договориться с «Газпромом» о суммах спора
Миллер назвал максимальные объемы транзита газа через Украину после 2019 года
«Газпром» обжалует в суде Швеции решение арбитража по спору с «Нафтогазом»
Все материалы
Силовые структуры
Авианосец с тяжелой наследственностью
Как Королевский флот шел к «Королеве Елизавете»
В чужом пиру хищение
Как любительницы вечеринок оказались на скамье подсудимых
«Ни одной смерти на борту»
Как самолеты МЧС эвакуируют пострадавших
Жителя Саранска заподозрили в убийстве трех человек
Пентагон предпочел отложить прием трансгендеров в армию
СМИ узнали об аресте пятерых офицеров ФСБ
Бывшего сотрудника калининградского УФСИН уличили в доставке дрожжей заключенным
Все материалы
Наука и техника
Россия. Сочи. День памяти жертв геноцида армян в Османской империи прошел в армянском селе Альтмец (Нор Луйс) Лазаревского района города. Фото ИТАР-ТАСС/ Артур Лебедев По-братски
Раскрыто генетическое происхождение народов Южного Кавказа
Своими руками
Неожиданно прекрасные и откровенные снимки с iPhone
A Coptic Orthodox priest uses his iPhone before conducting a prayer for the relatives of the victims who died after Saturday's bomb attack, in a house in Alexandria January 3, 2011. The bomb killed 21 people outside a Coptic Orthodox Christian church early on New Year's Day and a security source said seven people have been held for questioning. REUTERS/Asmaa Waguih (EGYPT - Tags: RELIGION CIVIL UNREST IMAGES OF THE DAYТелефон Иисуса
Какими правдами и неправдами Apple заставила людей покупать iPhone
Ученые США предупредили об эпидемии вызывающих паралич мозговых червей
Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете
Заряжающиеся спиннеры загорелись в США
«Байконур» спасут от чумы
Все материалы
Спорт
Александр Поветкин и Андрей Руденко«Опасений, что опять найдут допинг, не было»
Александр Поветкин — о бое с украинцем Руденко, футбольной сборной и допинге
Оскар ПисториусНе с руки
Как спортсмены с физическими ограничениями соревнуются со здоровыми атлетами
Узбекистан выиграл девять золотых медалей в первый день чемпионата Азии по самбо
Президент ФИФА оценил Кубок конфедераций в России
Марадона назвал Путина своим кумиром
Месси женился
Мутко рассказал об ожиданиях от финала Кубка Конфедераций
Все материалы
Культура
От слов к телу
Памеле Андерсон 50 лет
«Украина — священная земля»
Певица Луна о музыкальной революции в Киеве и нежелании жить как Эми Уайнхаус
Рыбкам на корм
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Гиппопотама» до «Синей бездны»
Мужчину с мачете арестовали перед концертом Джастина Бибера в Великобритании
Власти Екатеринбурга потратят полтора миллиона на фильм о ЧМ-2018
Радиостанция нашла потенциал у Энни Леннокс и предложила раскрутку
В Екатеринбурге появятся граффити для незрячих
Все материалы
Интернет и СМИ
Главные по закладочкам
«Это только начало»
Москву накрыла сильнейшая гроза и «ветхозаветный потоп»
Украинки разбились на машине в прямом эфире
«Инвитро» приостановила прием анализов из-за хакеров
Настырный сингапурец заставил KFC вернуть в страну любимую острую курицу
Порносайт создал идеальную секс-куклу на основе запросов пользователей сети
«Мы строили замки из стограммовых плиток гашиша»
Все материалы
Ценности
Держи пять!
Новые купе и спортбэки Audi во всех ракурсах
Невеста Месси вышла замуж в платье Rosa Clara
Bulgari превратил детский паровоз и леденцы в украшения
Россиянам предложат самый мощный Porsche 911 за 19 миллионов рублей
Роуэн Аткинсон выставил на торги свой раритетный Land Rover с кожухом для собаки
Временные магазины Louis Vuitton x Supreme открылись по всему миру
Диана Коркунова и Кристабель Крайт на вечеринке KilianПахнуть вкусно
Почему «гурманские» ароматы соблазняют даже сидящих на диете
Все материалы
Путешествия
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Как это будет по-фински?
Почему Финляндия — идеальное направление для поездки на выходные и в отпуск
Мощный ливень затопил часть Шереметьево
Спасение троих туристов из реки в Индии сняли на видео
Названы направления отдыха с самым дешевым жильем
Семья туристов в Таиланде пострадала из-за испугавшихся собаки слонов
Алтай — Тува — Хакасия
Корреспондент «Ленты.ру» открывал Россию вместе с новым Land Rover Discovery
Все материалы
Из жизни
Они не худели к лету
Бодипозитив захватывает миллионную аудиторию через хештеги и полных моделей
Подвинься, миллениал
Пессимистичные оптимисты: что мы знаем о поколении иксенниалов?
Летнего позитива пост
Самые популярные снимки Instagram за июнь
Родители вознаградили похудевшую дочь силиконовой грудью
Жена удивила американского моряка тайной беременностью
Джек-рассел спел с юной британкой дуэтом
Американские пиццерии стали печь бикини из пиццы за 10 тысяч долларов
Все материалы
Самые дурацкие аварии
Когда хочется порисоваться, но ты не Кен Блок
Самые крутые тачки из 1980-х
Американские машины, вслед которым оборачивались вообще все
Тест Mitsubishi Outlander с V6
Знакомимся с самым мощным и крутым «Аутлендером»
Тест Lada Vesta против Hyundai Solaris
Главное автомобильное противостояние России
Поездку на гоночном внедорожнике по поместью лорда показали на видео
Компания Porsche представила самый мощный 911-й в истории
BMW оценила очень черные X5 и X6 M на 2,5 миллиона рублей дороже обычных
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Добро пожаловать в рай
Жилье в Крыму: новую квартиру на полуострове можно купить за миллион рублей
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы