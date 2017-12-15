Поветкин стал претендентом на два чемпионских титула

Российский боксер Александр Поветкин победил немца Кристиана Хаммера в бою за титулы WBO International и WBA Intercontinental. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой проходил в пятницу, 15 декабря, в Екатеринбурге. Бой продлился все 12 раундов, судьи единогласно отдали победу Поветкину (120:107), (120:108), (119:108). Россиянин получил право на чемпионские поединки с новозеландцем Джошуа Паркером (по версии WBO) и британцем Энтони Джошуа (WBA).

14 декабря Хаммер заявил, что Поветкин без помощи допинга не имеет шансов на победу в бою с ним. Он говорил, что провел хорошую подготовку и чувствует себя уверенным в победе.

8 ноября Всемирный боксерский совет (WBC) снял с Поветкина обвинения в употреблении допинга. С 5 декабря боксер может официально проводить бои под эгидой WBC, а с января его вернут в официальный рейтинг.

В декабре 2016 года перед боем с канадцем Бермейном Стиверном в допинг-пробе Поветкина обнаружили остарин (вещество, потенциально оказывающее эффекты, схожие с эффектами стероидов). Поединок отменили, а россиянина исключили из рейтингов ведущих боксерских организаций.

Теперь на счету Поветкина 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение в 34 поединках.

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