Поветкин подерется с непобежденным британским чемпионом на «Уэмбли»

Российский боксер Александр Поветкин проведет бой с британцем Энтони Джошуа, владеющим чемпионскими поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA) (Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Об этом в своем Twitter сообщил промоутер россиянина Андрей Рябинский.

«Официально подтверждаем бой Джошуа — Поветкин в Лондоне на "Уэмбли" 22 сентября! Крутейший будет бой!» — написал Рябинский.

Материалы по теме Страшно и больно Как Русский Витязь Поветкин двухметрового британца избивал

Поветкин — обязательный претендент на титул WBA. В начале апреля этого года организация обязала Джошуа начать переговоры о бое с россиянином, в ином случае он мог лишиться чемпионского пояса. Представители Джошуа настаивали на том, чтобы поединок состоялся в Великобритании.

В ночь на 1 апреля Джошуа победил новозеландца Джозефа Паркера и завладел титулами чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO. В рамках того же боксерского вечера Поветкин отправил в нокаут британца Дэвида Прайса. В активе 28-летнего Джошуа 21 победа (20 — нокаутом) в 21 бою. 38-летний россиянин провел 35 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 34 победы (24 — нокаутом) и потерпел одно поражение — от украинца Владимира Кличко.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!