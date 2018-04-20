Поветкин завладел миллионами непобедимого американского тяжеловеса

Представители российского тяжеловеса Александра Поветкина выиграли суд против американца Деонтея Уайлдера по делу об отмененном в 2016 году поединке между боксерами. Об этом сообщает ТАСС.

Американцу отказали во всех требованиях и обязали выплатить российской стороне 4,3 миллиона долларов, замороженные на эскроу-счете. Для обжалования решения у представителей Уайлдера есть 30 дней. Сообщается, что стороны продолжат спор относительно многомиллионных репутационных требований.

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Победу на заседании в Нью-Йорке подтвердил и промоутер Поветкина Андрей Рябинский. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Указанный бой между Поветкиным и Уайлдером должен был состояться 21 мая 2016 года. Его отменили, так как в допинг-пробах россиянина были обнаружены следы мельдония. 8 ноября 2017 года Рябинский объявил, что с Поветкина сняты обвинения в употреблении допинга. После этого россиянину вернули право выходить на ринг.

В активе россиянина 35 боев, из них 34 победы и одно поражение. Поветкин 24 раза отправлял соперников в нокаут. В своем последнем поединке он отправил в нокаут новозеландца Дэвида Прайса. После боя россиянина назвали одним из претендентов на бой с британцем Энтони Джошуа.

Уайлдер в своей карьере не проигрывал ни разу. За исключением единственного поединка, американец одерживал победы только нокаутом.

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