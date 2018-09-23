Непобежденный Джошуа оценил нокаут Поветкина

Британский боксер Энтони Джошуа оценил победу нокаутом в бою с россиянином Александром Поветкиным. Слова спортсмена приводит Sky Sports.

«Поветкин — очень тяжелый соперник, и он показал это сегодня. Я понял, что он силен "головой", но слаб телом. Я снова вернулся к нокаутам, я почувствовал удар правой», — заявил Джошуа.

Он также поделился ожиданиями от возможного боя с непобежденным американцем Деонтеем Уайлдером. «Посмотрим, что случится 13 апреля (вероятная дата проведения их поединка — прим. "Ленты.ру". Сейчас у меня нет обязательных претендентов. В спорте главное желание фанатов. Давайте посмотрим в Twitter, кого фанаты хотят видеть моим следующим соперником», — рассказал Джошуа.

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Британец нокаутировал Поветкина в седьмом раунде боя, который проходил на лондонском стадионе «Уэмбли». После серии ударов от Джошуа российскому боксеру понадобилась помощь врачей.

Джошуа защитил три чемпионских пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Он провел 22 боя в карьере, в каждом из которых побеждал (в 21 случае — нокаутом).

Для Поветкина это поражение стало вторым в карьере, в нокауте он побывал впервые. Также он одержал 34 победы (24 — нокаутом).

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