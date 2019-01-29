Американский боксер сравнил чемпиона Джошуа с фальшивым дерьмом

Непобежденный американский боксер-тяжеловес Джаррелл Миллер раскритиковал британца Энтони Джошуа, сравнив его с «фальшивым дерьмом». Пост спортсмен опубликовал в Instagram.

Миллер заметил, что сейчас очень многим людям нравятся «фейковая грудь», «фейковая задница» или «фейковые люди». К числу последних он отнес Джошуа. «Я всегда придерживался одного правила: делай или умри. Так что передайте этому клоуну, чтобы он, наконец, решил, будет ли он драться со мной», — заявил американец. Он также сказал, что сядет на «чизбургерную диету».

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Джошуа — чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). В последний раз он выходил на ринг в сентябре 2018 года и нокаутировал россиянина Александра Поветкина. На счету британца 22 победы (21 из них — нокаутом) в 22 боях.

Миллер имеет в своем активе 23 победы, еще один бой с его участием завершился вничью.

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