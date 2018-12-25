Поветкин раскрыл план подготовки к первому после нокаута от Джошуа бою

Российский боксер Александр Поветкин заявил, что планирует провести следующий бой в апреле. Слова спортсмена приводятся на сайте промоутерской компании «Мир бокса».

Поветкин рассказал, что после поражения от британца Энтони Джошуа ему была сделана операция. Сейчас он продолжает восстанавливаться и планирует увеличивать нагрузки. «Все идет по плану. Как я уже говорил, завязывать с боксом я не собираюсь. Желание боксировать есть», — сказал боксер.

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Имя следующего соперника Поветкина пока не сообщается.

Бой против Джошуа состоялся в сентября в Лондоне. Британец отправил россиянина в нокаут и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Для Поветкина это поражение стало вторым в карьере и первым — нокаутом.

После поединка российскому боксеру советовали завершить карьеру. В частности, такое мнение высказал бывший чемпион мира Леннокс Льюис.

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