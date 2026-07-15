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13:59, 15 июля 2026Экономика

В России захотели запатентовать «Дух Анкориджа»

Под товарным знаком «Дух Анкориджа» собрались производить духи и одеколон
Дмитрий Воронин
СюжетСаммит на Аляске

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Товарный знак «Дух Анкориджа» захотели зарегистрировать в России. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает ТАСС.

Заявка, поданная в ведомство 10 июля, призвана запатентовать производство духов, ароматической воды, одеколонов и восковых расплавов под указанным наименованием.

Как объясняли в Кремле, под термином «дух Анкориджа» в отношениях между Москвой и Вашингтоном подразумевается набор взаимных пониманий, способных привести том числе к прорыву в украинском урегулировании.

Встреча президентов России и США на Аляске состоялась в августе прошлого года. Позднее Владимир Путин отмечал, что на ней «обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине, и компромиссы, которые обсуждались, это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам».

Комментарии представителей России, включая главу МИД Сергея Лаврова, прозвучали в связи со словами госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии окончательных договоренностей по итогам саммита на Аляске.

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