13:16, 9 февраля 2026

В Кремле пояснили суть «духа Анкориджа»

Песков: «Дух Анкориджа» — понимания России и США, ведущие к прорыву по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Под термином «дух Анкориджа» в отношениях между Москвой и Вашингтоном подразумевается набор взаимных пониманий, способных привести том числе к прорыву в украинском урегулировании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС

«Есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, которые были озвучены еще накануне Анкориджа, во время приезда сюда господина [Стивена] Уиткоффа», — поделился представитель Кремля.

Песков добавил, что именно после формирования этих взаимных пониманий назрела необходимость проведения встречи на высшем уровне между лидерами двух стран.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что прорыв в урегулировании на Украине возможен только при соблюдении договоренностей, достигнутых в Анкоридже. При этом он отметил, что Кремль не намерен публично вдаваться в детали этих договоренностей, а обсуждения должны вестись в закрытом режиме.

