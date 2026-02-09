В Кремле пояснили суть «духа Анкориджа»

Под термином «дух Анкориджа» в отношениях между Москвой и Вашингтоном подразумевается набор взаимных пониманий, способных привести том числе к прорыву в украинском урегулировании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС
«Есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, которые были озвучены еще накануне Анкориджа, во время приезда сюда господина [Стивена] Уиткоффа», — поделился представитель Кремля.
Песков добавил, что именно после формирования этих взаимных пониманий назрела необходимость проведения встречи на высшем уровне между лидерами двух стран.
Ранее пресс-секретарь президента заявил, что прорыв в урегулировании на Украине возможен только при соблюдении договоренностей, достигнутых в Анкоридже. При этом он отметил, что Кремль не намерен публично вдаваться в детали этих договоренностей, а обсуждения должны вестись в закрытом режиме.