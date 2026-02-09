Реклама

В Кремле назвали условие прорыва переговоров по Украине

Песков назвал достижения в Анкоридже условием для прорыва переговоров по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Прорыв в урегулировании на Украине возможен только при соблюдении договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Эти понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, они являются краеугольными, и именно эти понимания способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв», — сказал Песков.

При этом он отметил, что Кремль не намерен публично вдаваться в детали этих договоренностей, а обсуждения должны вестись в закрытом режиме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на прошедших переговорах с Россией Киев отказалсяь уходить из Донбасса. По его словам, «"стоим, где стоим" — самая справедливая и наиболее надежная модель для прекращения огня».

