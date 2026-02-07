Реклама

13:34, 7 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский раскрыл детали переговоров с Россией

Зеленский: На переговорах с Россией Украина отказалась уходить с Донбасса
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На прошедших 4-5 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) переговорах с Россией Украина отказалась уходить из Донбасса. Как сообщает «Интерфакс-Украина», детали проведенной беседы раскрыл в беседе с журналистами президент страны Владимир Зеленский.

«Сложные вопросы остались сложными. Украина еще раз подтвердила свою позицию по вопросу Донбасса. "Стоим, где стоим" — это самая справедливая и наиболее надежная на сегодня модель для прекращения огня, на наш взгляд», — заявил украинский лидер.

Он также прокомментировал инициативу американской стороны, предлагавшей создать на спорных территориях свободную экономическую зону. По словам Зеленского, «ни Украина, ни Россия никогда не были в восторге» от нее. Тем не менее Москва и Киев обсуждали в Абу-Даби и такой сценарий, который в Вашингтоне считают компромиссным. Кроме того, по словам президента Украины, стороны не достигли согласия по вопросу будущего Запорожской АЭС.

«Все стороны осознают, что вопрос станции должен решаться вместе с вопросами восстановления плотины, использования воды и в целом экосистемы этой территории», — заключил Зеленский.

Ранее в Киеве рассказали, что переговоры 4-5 февраля в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта прошли с прогрессом, но без прорывов. После этого президент США Дональд Трамп охарактеризовал контакты с Россией и Украиной как очень хорошие.

