04:13, 7 февраля 2026Мир

Трамп сделал заявление о переговорах с Россией и Украиной

Трамп: У нас идут очень хорошие переговоры с Россией и Украиной
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал контакты с Россией и Украиной по урегулированию конфликта как очень хорошие. Его слова приводитРИА Новости.

«У нас идут очень хорошие переговоры с Россией и Украиной», — подчеркнул глава Белого дома.

6 февраля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к следующим трехсторонним встречам после переговоров в Абу-Даби.

Ранее в Киеве рассказали, что переговоры 4-5 февраля в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта прошли с прогрессом, но без прорывов. Как уточнялось, сначала российская, американская и украинская делегации провели встречу в широком составе. После нее началась работа по подгруппам.

    

