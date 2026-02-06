Реклама

Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией

Зеленский заявил, что Украина готовится к следующим трехсторонним встречам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к следующим трехсторонним встречам после переговоров в Абу-Даби. С таким заявлением он выступил в новом видеообращении в Telegram-канале.

Ранее он отметил, что ждет от украинской делегации доклад по «чувствительным» аспектам переговоров в Абу-Даби.

«Мы готовимся к следующим встречам, трехсторонним. Завтра же мы будем говорить с европейскими партнерами», — подчеркнул Зеленский.

Ранее в Киеве рассказали, что переговоры 4-5 февраля в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта прошли с прогрессом, но без прорывов. Как уточнялось, сначала российская, американская и украинская делегации провели встречу в широком составе. После нее началась работа по подгруппам.

До этого стало известно, что Украина хочет добиться гарантий безопасности для Одессы. Сообщалось, что Киев считает этот пункт критически важным.

