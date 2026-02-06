ТАСС: Украина хочет добиться гарантий безопасности для Одессы

Украина рассчитывает получить гарантии безопасности для Одессы в рамках соглашения об урегулировании конфликта. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ходом переговоров в в Абу-Даби.

По его словам, Киев считает этот пункт критически важным.

Украине важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи источник ТАСС

Возможность перехода Одессы под контроль ВС РФ оценили

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон спрогнозировал для Украины сценарий, при котором она может потерять несколько ключевых городов. По его словам, каждое последующее предложение российской стороны о соглашении для Украины может быть хуже предыдущего, поэтому на сделку необходимо идти именно в скором времени. «Россия до сих пор хочет дать Украине шанс остаться нормальной страной. (…) Если они не примут эту сделку сейчас, тогда следующее предложение будет означать, что они потеряют Одессу и, возможно, потеряют Киев», — отметил эксперт. Как подчеркнул Джонсон, поражение Украины не сможет предотвратить никакая поддержка, оказываемая западными союзниками Киева. Главный вопрос заключается лишь в том, как этот проигрыш будет выглядеть, добавил он.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил, что российские войска могут взять под контроль Одессу, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишатся возможности удерживать фронт. «В ситуации, когда русские настроены сохранить эти четыре области (Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую — прим. «Ленты.ру»), я думаю, самый интересный вопрос — займут ли они больше областей, займут ли они Одессу, займут ли они Харьков», — порассуждал он. Как утверждает Миршаймер, Украина уже потерпела поражение в военном отношении и продолжает держаться лишь за счет внешних вливаний. «Если бы украинская армия в какой-то момент развалилась в ближайшем будущем, я думаю, русские заполучили бы больше территорий», — добавил профессор.

В свою очередь, депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев назвал три условия для перехода Одессы и Николаева под контроль Вооруженных сил России. Он отметил, что сегодня перед российскими военными может не стоять задача по взятию этих городов, так как главная цель специальной военной операции на Украине — денацификация и демилитаризация. То есть, пояснил он, целью является устранение нацистского режима и «тех Вооруженных сил Украины, которые будут готовы напасть на Россию».

Будет политическая воля нашего российского руководства взять Одессу и Николаев — их в любом варианте возьмут

Андрей Гурулев депутат Госдумы

При этом помимо политической воли, по словам Гурулева, для взятия Одессы и Николаева будет иметь значение то, какое оружие для этих целей будет применяться, а также соотношение сил и средств по каждому типу оружия.

Зеленского уличили в желании сорвать мирный процесс

Политолог Олег Соскин пришел к выводу, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас делает все возможное, чтобы сорвать процесс налаживания российско-американских отношений. По его словам, украинский глава пытается пустить этот процесс под откос, загоняя «все время туда какую-то торпеду». Эксперт подчеркнул, что Россия и США используют переговорный трек по Украине как возможность обсудить точки соприкосновения и формирование фундамента для сотрудничества, в то время как Зеленскому это не нравится. При этом, считает Соскин, перед президентом Украины стоит только одна задача: продолжать боевые действия, хотя необходимо было давно приехать в Москву и начать вести переговоры о мире.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский добавил, что Зеленский превратился в попугая, который постоянно твердит о необходимости усилить давление на Россию. При этом, по его словам, призывы Зеленского не приводят к желаемому результату, а давление усиливается лишь против украинских войск.

Если давление где-то и увеличивается, то это на линии фронта против наших позиций. А в остальном давление только снижается. Причем не только в дипломатии, но и в системах отопления

Александр Дубинский депутат Рады

Он отметил, что на Украине сейчас все происходит по инерции, включая боевые действия и разворовывание средств, и страна переживает период полураспада. «Русским уже не нужно что-то особенное делать, чтобы довести его до конца. Это сделает Зеленский», — подытожил законотворец.