Раскрыто требование Украины в рамках мирного соглашения

ТАСС: Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы

Украина рассчитывает получить гарантии безопасности для Одессы в рамках соглашения об урегулировании конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров в в Абу-Даби.

По его словам, Киев считает это критически важным. «Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи», — пояснил собеседник агентства.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров по Украине. Глава украинской делегации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров сообщил, что обсуждения носили конструктивный характер и были сосредоточены на путях создания условий для достижения прочного мира.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что стороны переговоров почти добились урегулирования конфликта.