18:09, 5 февраля 2026

Трамп высказался о конфликте на Украине после переговоров Абу-Даби

Трамп: Стороны почти добились урегулирования конфликта на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Стороны почти добились урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после завершения трехсторонних переговоров в Абу-Даби, трансляция выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Мы упорно работаем, чтобы положить конец этой войне. Мы очень близки к этому, мы почти этого добились», — сказал американский лидер.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф отметил, что трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби оказались «подробными и продуктивными». В то же время он подчеркнул, что для урегулирования конфликта на Украине предстоит проделать еще значительный объем работы.

