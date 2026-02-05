Трамп высказался о конфликте на Украине после переговоров Абу-Даби

Трамп: Стороны почти добились урегулирования конфликта на Украине

Стороны почти добились урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после завершения трехсторонних переговоров в Абу-Даби, трансляция выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Мы упорно работаем, чтобы положить конец этой войне. Мы очень близки к этому, мы почти этого добились», — сказал американский лидер.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф отметил, что трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби оказались «подробными и продуктивными». В то же время он подчеркнул, что для урегулирования конфликта на Украине предстоит проделать еще значительный объем работы.