13:33, 5 февраля 2026

Уиткофф оценил итоги переговоров по Украине в Абу-Даби

Уиткофф: Переговоры по Украине в Абу-Даби оказались подробными и продуктивными
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби оказались «подробными и продуктивными». Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в социальной сети X.

В то же время он подчеркнул, что для урегулирования конфликта на Украине предстоит проделать еще значительный объем работы. «Хотя предстоит еще много работы, подобные шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны на Украине», — отметил Уиткофф.

Он добавил, что переговорный процесс продолжится в ближайшие недели. «Ожидается дальнейший прогресс», — заключил американский спецпосланник.

5 февраля в Абу-Даби начался второй день переговоров между делегациями России, США и Украины по урегулированию конфликта.

