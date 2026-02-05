На Украине объявили о начале второго дня переговоров с Россией и США

Умеров: Второй день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби начался

В Абу-Даби начался второй день переговоров между делегациями России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава украинской делегации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в Telegram.

«Начался второй день переговоров в Абу-Даби. Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций», — написал Умеров.

Глава украинской делегации вместе с тем анонсировал объявление итогов переговоров по их завершении.

Переговоры по Украине в Абу-Даби начались 4 февраля. В Киеве заявили, что встреча делегаций в среду прошла продуктивно.