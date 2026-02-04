Завершился первый день переговоров по Украине. В Киеве заявили о продуктивной встрече, а в Вашингтоне рассказали плохую новость

Умеров: Переговоры с Россией в Абу-Даби прошли продуктивно

Завершился первый день переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби, они продолжатся 5 февраля.

«Переговоры возобновятся в четверг поздно утром (по местному времени)», — написал корреспондент Axios Барак Равид, ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговорного процесса.

Первый переговорный день уже прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Он заявил, что переговоры в Абу-Даби прошли продуктивно.

«Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения», — написал Умеров в Telegram-канале.

По его словам, украинская делегация готовит доклад президенту страны Владимиру Зеленскому.

Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters

Госсекретарь США раскрыл самые сложные темы в переговорах

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос территорий и гарантий безопасности Киеву остаются самыми сложными темами в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

«Плохая новость заключается в том, что остались самые сложные задачи, и тем временем война продолжается», — отметил дипломат.

Наряду с этим Рубио заявил, что перечень нерешенных вопросов по урегулированию на Украине значительно сократился.

Лавров высказался о перспективах переговоров по Украине в Абу-Даби

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что, если делегация Киева на встрече в Абу-Даби предложит план генсека НАТО Марка Рютте, то это докажет, что Зеленского не интересует мир.

«Говорил [с делегацией] об идее гарантий безопасности, о которой Марк Рютте говорил вчера в [Верховной] Раде, в Киеве. Если украинцы с этим отправились в Абу-Даби, думаю, это лишь дополнительная причина считать, что Зеленскому не нужен мир», — заявил дипломат.

Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters

Также Лавров заявил, что Россия на переговорах в Анкоридже фактически согласилась на мирный план Соединенных Штатов, однако после этого европейские страны вместе с Зеленским решили пересмотреть существующие договоренности.

«Мы сказали, что это был непростой для нас ход, но мы готовы на предложения США с учетом элементов компромисса. Мы, по сути, приняли их предложения... А Европа тут же бросилась в Вашингтон вместе с Зеленским и стала переделывать инициативу Соединенных Штатов, уже одобренную президентом [России Владимиром] Путиным», — сказал дипломат.

При этом глава МИД подчеркнул, что готовность российского лидера к дипломатическому урегулированию украинского конфликта по-прежнему сохраняется.

В Кремле сделали заявление о мирном урегулировании конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ продолжает специальную военную операцию, пока Киев не принял соответствующих решений для мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Россия продолжает специальную военную операцию. Двери для мирного урегулирования открыты, Россия сохраняет свою открытость», — добавил официальный представитель Кремля.

Также Песков заявил, что Москва признательна Вашингтону за усилия по урегулированию конфликта на Украине. «Она хорошо понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам, которые оказывают добрые услуги по проведению этих трехсторонних переговоров и которым мы признательны за их усилия», — сказал представитель Кремля.