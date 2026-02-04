Рубио рассказал о положительных аспектах переговоров США с Россией и Украиной в ОАЭ

Госсекретарь США: Список нерешенных вопросов по Украине существенно сократился

Перечень нерешенных вопросов по урегулированию на Украине значительно сократился, но самые сложные проблемы остаются. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Этот список существенно сократился. В этом заключается хорошая новость. Плохая новость в том, что остаются самые сложные», — сказал Рубио, комментируя прошедшие трехсторонние переговоры США, России и Украины в столице ОАЭ Абу-Даби.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби начались 4 февраля. Состав российской делегации остался неизменным с момента последней встречи 24 января, ее главой остался начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Игорь Костюков.

В переговорную группу также вошел начальник управления Главного управления Генерального штаба ВС России Александр Зорин, участвовавший в переговорах в Стамбуле в мае-июне 2025 года.

