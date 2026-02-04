Реклама

19:32, 4 февраля 2026

Умеров дал характеристику прошедшим в Абу-Даби переговорам

Умеров: Переговоры в Абу-Даби прошли продуктивно
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters

Переговоры в Абу-Даби прошли продуктивно. Так их охарактеризовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

«Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения», — написал Умеров.

По его словам, украинская делегация готовит доклад президенту республики Владимиру Зеленскому.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия продолжает специальную военную операцию (СВО), пока Киев не принял соответствующих решений для мирного урегулирования конфликта на Украине.

