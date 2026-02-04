Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:42, 4 февраля 2026Бывший СССР

В Кремле сделали заявление о мирном урегулировании конфликта на Украине

Песков: Россия продолжает СВО, но двери для мирного урегулирования открыты
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО), пока Киев не принял соответствующих решений для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия продолжает специальную военную операцию. Двери для мирного урегулирования открыты, Россия сохраняет свою открытость», — добавил официальный представитель Кремля.

Он также поблагодарил США за организацию трехсторонних переговоров с Украиной.

Днем 4 февраля в Абу-Даби начались переговоры России, Украины и США. О старте нового этапа диалога в трехстороннем формате объявил глава украинской делегации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожной ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Замену Лолиты в качестве ведущей популярного шоу назвали ошибкой

    В Минобороны отчитались о сбитых авиационных бомбах в зоне СВО

    Минобороны отчиталось о новых ударах по энергетической инфраструктуре Украины

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Российские войска взяли под контроль Староукраинку

    В Кремле прояснили ситуацию с закупками российской нефти Индией

    В России назвали сроки производства SJ-100 в Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok