В Кремле сделали заявление о мирном урегулировании конфликта на Украине

Песков: Россия продолжает СВО, но двери для мирного урегулирования открыты

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО), пока Киев не принял соответствующих решений для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия продолжает специальную военную операцию. Двери для мирного урегулирования открыты, Россия сохраняет свою открытость», — добавил официальный представитель Кремля.

Он также поблагодарил США за организацию трехсторонних переговоров с Украиной.

Днем 4 февраля в Абу-Даби начались переговоры России, Украины и США. О старте нового этапа диалога в трехстороннем формате объявил глава украинской делегации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.