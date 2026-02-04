В Кремле сделали заявление о мирном урегулировании конфликта на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО), пока Киев не принял соответствующих решений для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Россия продолжает специальную военную операцию. Двери для мирного урегулирования открыты, Россия сохраняет свою открытость», — добавил официальный представитель Кремля.
Он также поблагодарил США за организацию трехсторонних переговоров с Украиной.
Днем 4 февраля в Абу-Даби начались переговоры России, Украины и США. О старте нового этапа диалога в трехстороннем формате объявил глава украинской делегации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.