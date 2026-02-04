Глава делегации Украины объявил о начале переговоров с Россией и США в Абу-Даби

Умеров: Переговоры Украины с Россией и США начались в Абу-Даби

4 февраля в Абу-Даби начались переговоры Украины с Россией и США. О старте нового этапа диалога в трехстороннем формате объявил глава украинской делегации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

«Переговорный процесс начался в трехстороннем формате – Украина, США и Россия. Далее – работа в отдельных группах по направлениям, после чего запланирована повторная совместная синхронизация позиций», — написал Умеров, добавив, что о ходе переговоров докладывается лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Умеров также сообщал о предстоящей встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Они обсудят гарантии безопасности. Кроме того, по словам главы украинской делегации «российская сторона также будет представлена весомо».

Ранее неназванный украинский источник в интервью Politico заявлял, что российская делегация на переговорах в Абу-Даби действует профессионально и конструктивно.